فرنسا: أب جزائري يختلس 40600 يورو من الإعانات الاجتماعية

ألقت شرطة الحدود في فرنسا القبض على شخص جزائري الجنسية يشتبه في اختلاس مبلغ كبير من الإعانات الاجتماعية.

واستخدم الشخص المعني أوراقًا مزيفة، علاوة على ذلك، نجحت خدمات CPAM في Puy-de-Dôme. في الكشف عن هذا الاحتيال بعد استدعاء هذا الرجل لتقديم وثائق الهوية هذه التي تبين أنها مزيفة. بعد الدراسة التي أجرتها خدمات FAP.

وبعد التحقيق الذي بدأ بعد اعتقاله، تم الكشف عن هوية هذا الشخص، وهو أب لطفلين من أصل جزائري. نجح الأخير في اختلاس مبلغ إجمالي قدره 40600 يورو من الإعانات الاجتماعية من التأمين الصحي ومركز التوظيف و CAF.

بالإضافة إلى ذلك ، وفي محاولة لاستعادة المبلغ المختلس، تمت مصادرة 4000 يورو من حساب هذا الجزائري.

وسيُستدعى هذا الأخير للمثول أمام القاضي في جانفي 2024. لكن في غضون ذلك، يخضع هذا الأب الجزائري للإقامة الجبرية. لكنه ملزم أيضًا بمغادرة الأراضي الفرنسية. من ناحية أخرى ، فيما يتعلق بزوجته، تمت تبرئتها من الاختلاس.