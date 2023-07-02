فرنسا: أعمال الشغب تلغي عرض أزياء دار “سيلين”

أدت أعمال الشغب في العاصمة الفرنسية باريس، إلى إلغاء عرض أزياء للرجال لدار “سيلين” كان مقرراً، مساء الأحد.

وأوضح مصمم الأزياء هادي سليمان في صفحاته عبر منصات التواصل، إلى أنّ قرار إلغاء العرض اتُّخذ لأسباب ترتبط بالسلامة وبسبب “التطوّر المُحتمل لأعمال الشغب الخطرة”.

وقال هادي سليمان إن “إقامة عرض أزياء في باريس، في وقت تشهد فرنسا وعاصمتها هذه التطورات. يبدو من وجهة نظري، غير مناسب”.

وقرر هادي سليمان الذي يعتبر أحد أكثر المصممين تأثيراً في الأزياء الرجالية، عرض مجموعته خارج الجدول الرسمي.

وتسببت أعمال الشغب التي أعقبت مقتل الشاب نائل “17 عاما” برصاص الشرطة بإلغاء احتفالات ومناسبات عدة. أبرزها حفلتين للمغنية ميلين فارمر كانتا مقررتين الجمعة والسبت في ستاد دو فرانس.