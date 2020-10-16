سجلت فرنسا أكثر من 30 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

في رقم قياسي جديد سجلت فرنسا 30 ألفا من الإصابات الجديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتشكل هذه الأرقام سابقة منذ إطلاق اختبارات اكتشاف الفيروس على نطاق واسع في أنحاء البلاد.

وبلغ عدد الوفيات بفرنسا اليومية المرتبطة بالمرض 88 حالة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 33,125 منذ بداية تفشي الوباء.

وحسب الموقع الإلكتروني لوكالة الصحة فغنه تم تسجيل 30,621 إصابة مثبتة.

ويبلغ عدد المصابين بالوباء الذين تتم معالجتهم حاليا في العناية المركزة 1741 شخصا.