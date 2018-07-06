فرنسا أول المتأهلين للمربع الذهبي من مونديال روسيا

تأهل المنتخب الفرنسي، للدور النصف نهائي من مونديال روسيا 2018، بعد فوزه على الأوروغواي بـ2-0، في المباراة التي جمعتهما في الدور الربع نهائي.

وتمكن “الديكة”، من افتتحاح باب التسجيل في الشوط الأول من هذه المواجهة، عن طريق المهاجم رفايال فاران في الدقيقة الـ 40.

الشوط الثاني، حاول رفقاء النجم سواريز العودة في النتيجة، من خلال العديد من المحاولات التي اصطدمت بدفاع فرنسي قوي.

من جهتهم لم يكتفي أشبال ديدي ديشون، بالدفاع، رغم تفوقهم في النتيجة، ما مكنهم من اضافة الثاني في الدقيقة 61، عن طريق غريزمان.

وبهذا ضمن المنتخب الفرنسي تواجده في الدور النصف نهائي من كأس العالم 2018، بينما انتهى مشوار الأوروغواي عند هذا الدور.