فرنسا: أوميكرون سيصبح سلالة سائدة قريبا

كشف وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، أن الإصابات بـمتحور أوميكرون تشكل حاليا 20 بالمائة من إجمالي عدد حالات كورونا الجديدة في فرنسا.

وحذر الوزير، من أن استمرار تفشي متحور أوميكرون من فيروس كورونا في أراضي البلاد سيؤدي إلى زيادة حادة في مؤشر الإصابات بالعدوى.

وتوقع فيران، في تصريح لتلفزيون BFMTV اليوم الأربعاء، أن يرتفع هذا المعدل إلى ثلث إجمالي عدد الإصابات بعد يومين.

كما أشار إلى أن المتحور الجديد من المتوقع أن يصبح سلالة سائدة في فرنسا خلال فترة رأس السنة الميلادية.

محذرا من أن معدل الإصابات اليومية بالعدوى في البلاد قد يتخطى عتبة الـ100 ألف.

واستبعد فيران فرض قيود اجتماعية جديدة في هذه المرحلة، مؤكدا أن الحكومة تعول على التطعيم في جهودها الرامية إلى كبح جماح المتحور الجديد.

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مفاجأة مذهلة للمصابين بأوميكرون وتلقوا لقاح كورونا

خلصت دراسة علمية جديدة، إلى أن المصابين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” وجرى تطعيمهم بالكامل قبل ذلك، سيحظون بمناعة فائقة ضد كورونا.

ووجدت الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة أوريغون للصحة والعلوم، أن العدوى الخارقة تسبب استجابة مناعية ضد فيروس كورونا ومتحوراته كافة. كما نشرت نتائج الدراسة في المجلة الطبية الأميركية المرموقة.

وذكرت الدراسة، أن مستويات الأجسام المضادة كانت فعّالة بنسبة أكبر وصلت إلى 100 بالمئة. مقارنة بتلك التي لوحظت بعد أسبوعين من الجرعة الثانية من لقاح فايزر المضاد لمرض “كوفيد- 19” الذي يسببه فيروس كورونا.

وقال المؤلف الرئيسي في الدراسة، فيكادو تافيسي: “لا يمكنك أن تحصل على استجابة مناعية أفضل من ذلك”. مشيرا إلى أن هذه اللقاحات فعّالة جدا ضد الإصابات الشديدة بالأمراض. موضحا أن الدراسة تشير إلى أن الأشخاص الذين جرى تطعيمهم ثم تعرضوا لعدوى كورونا يتمتعوا بمناعة فائقة”.

أما مارسيل كيرلين، الذي شارك أيضا في الدراسة، فقد اعتبرها “نهاية اللعبة” بالنسبة إلى مرض “كوفيد-19”. وتابع يقول “أعتقد أن هذه الدراسة هي نهاية اللعبة. واستدرك قائلا: “هذا لا يعني أننا في نهاية الوباء، لكننا بتنا في مرحلة يمكن أن تنخفض حدته”.

وتابع: “بمجرد تلقيحك ثم تعرضك للفيروس، فمن المتحمل أن تكون محميا ضد المتغيرات المستقبلية”. مشضيرا إلى أن نتائج الدراسة تشير إلى أن الحماية ستكون طويلة الأمد. وستخفف من شدة الوباء في جميع أنحاء العالم”.

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