فرنسا: إدانة جزائري بـ 4 أشهر حبسا لتعنيف فتاة وسرقة جهاز نقال

أدانت محكمة كليرمون فيران في فرنسا، شابا من أصل جزائري يبلغ من العمر 18 عاما بالسجن 4 أشهر. لارتكابه عدة جرائم على مدى يومين في أوائل أكتوبر. حسب ما أوردته صحيفة لا مونتاني.

وأشارت ذات الصحيفة أن الشاب الجزائري ينحدر من ولاية عنابة، ويتواجد في فرنسا بشكل غير قانوني. على الرغم من محاولته تقديم نفسه على أنه قاصر من مواليد 2005. إلا أن فحص العظام أثبت أنه بالفعل في السن القانونية، ومن مواليد 2003.

واعتقل الشاب متلبسا بتعنيف إحدى الفتيات. حيث قال لضباط الشرطة الذين أوقفوه إنه لم يحاول قتلها.

وتمكن المحققون من إثبات أنه كان أيضًا وراء محاولة سرقة من داخل مقطورة في وسط المدينة وسرقة جهاز كمبيوتر محمول.

وتم التحقق من هوية المعني بعد التقاط أحد الأشخاص صورة له وهو يسرق في المقطورة. إلا أن المعني أصر على نفي المزاعم ضده.

وطالب المدعي العام في فرنسا، بالحكم عليه بالسجن 8 أشهر. إلا أنه تمت إدانته بـ 4 أشهر حبسا نافذا، مع منعه من دخول المنطقة لـ 5 سنوات.