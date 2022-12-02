فرنسا: إدانة جزائري رهن الإقامة الجبرية منذ 14 عامًا

حكمت محكمة النقض في فرنسا على جزائري بالسجن أربعة أشهر ، حيث تلقى كمال. د هذا الحكم لعدم احترامه شروط الاستدعاء.

وحسب مصادر إعلامية فرنسية، فإن المعني مهندس كمبيوتر يبلغ من العمر 47 عاما من الجزائر. جُرِّد من جنسيته الفرنسية في عام 2008.

وكان قد أُطلق سراحه لتوه من السجن. حيث قضى فترة العقوبة التي أدين بها في عام 2005.

لكن كمال.ورغم تهمته الثقيلة لم يُطرد. حيث تم تكليفه بالإقامة الجبرية “إلى الأبد” منذ عام 2008. وبالتالي اضطر إلى الخضوع للتحقيق عدة مرات في اليوم في مركز الشرطة.

كما اضطر إلى فرض حظر تجول من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 7 صباح اليوم التالي. وتقدم المواطن الجزائري الذي سئم هذا الوضع بعدة طلبات. لرفع قرار حظر التراب الفرنسي دون جدوى. حيث تم رفض جميع مزاعمه.

وهكذا طالت محنة كامل.د. ومع ذلك، لم يستطع الصمود وقرر التغافل عن حظر التجول. وفي سبتمبر 2021 ، تم اعتقاله في مقهى يعد وجبات الطعام. ربما كان يعمل هناك.

وقد أدى عدم الامتثال لشروط الاستدعاء. إلى الحُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد من قبل محكمة أوريلاك. ومع ذلك ، فقد تم تخفيض هذا الحكم عند الاستئناف إلى 4 أشهر بعد استئنافه بالنقض.