فرنسا.. إصابات “كورونا” فوق الـ 7 آلاف لليوم الثاني وغلق 22 مدرسة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة بـ”كورونا” خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفع إجمالي الإصابات إلى 300181 حالة بزيادة 7157 إصابة جديدة، وهي ثاني زيادة قياسية بعد تسجيل 7017 حالة يوم الأربعاء.

وفي سياق الطفرة المتزايدة للحالات، نقل موقع “روسيا اليوم” إعلان وزير التربية الفرنسي، جان ميشال بلانكي، غلق 22 مدرسة تفشى فيها الوباء.

وكشف الوزير بأن 22 مدرسة أغلقت أبوابها منذ بدء الموسم الدراسي في الفاتح سبتمبر بسبب اكتشاف إصابات مؤكدة بين التلاميذ والعمال.

وجاء تصريح الوزير في حديثه، اليوم الجمعة، مع إذاعة “أوروبا 1″، أوضح فيه بأن الحالات تنتشر في باريس وضواحي ليون وأميان ومرسيليا.

مضيفا بأن عدد الأقسام التعليمية المغلقة في المدارس الـ 22 بلغ أكثر من 100 قسم، وأن الفيروس تسلل إليها من إصابات خارجية.