فرنسا.. إصابة وزير التجارة الخارجية بكورونا للمرة الثانية

أعلن وزير التجارة الخارجية الفرنسي، فرانك ريستر، الأربعاء، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد. كما قال فرانك “بعد إصابتي بالحمى، أجريت فحصا أثبتت نتائجه إصابتي بفيروس كورونا”.

في حين أضاف وزير التجارة الفرنسي، “عزلت نفسي هذا المساء وأقوم بمهماتي عن بعد”. كما وجه الوزير نصيحة للفرنسيين حيث قال: “كونوا حذرين.. تلقوا التطعيم.. احموا أحباءكم باحترام التعليمات الصحية”.

وذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أنها المرة الثانية التي يصاب فيها فرانك ريستر بالفيروس. إذ أصيب المرة الأولى في مارس 2020 عندما كان وزيرا للثقافة.

السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الأربعاء، زيادة كبيرة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت إحصاءات رسمية رصد 84272 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مقتربة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 87 ألف حالة في نوفمبر 2020.

وهذا هو ثاني أعلى عدد من الإصابات اليومية ترصده فرنسا هذا العام بعد أن سجلت 84999 حالة جديدة في ذروة موجة الربيع في أبريل 2021.

وتوقع وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، في وقت سابق اليوم الأربعاء، احتمال الوصول إلى أكثر من 100 ألف إصابة جديدة يوميا بحلول نهاية الشهر الجاري.

ورغم انتشار متحور “أوميكرون” الجديد السريع الانتشار من فيروس كورونا. ولا تعتزم الحكومة الفرنسية تمديد عطلة عيد الميلاد للمدارس، وفق ما أكده وزير التعليم جان ميشيل بلانكير.

وأكد وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير لقناة “بي.إف.إم” التلفزيونية الأحد أن الحكومة. ولا تعتزم تمديد عطلة عيد الميلاد للمدارس بسبب انتشار “أوميكرون” المتحور الجديد السريع الانتشار من فيروس كورونا.

فرنسا تباشر حملة التلقيح ضد كورونا للأطفال

كما باشرت فرنسا الأربعاء حملة التلقيح ضد “كورونا” للأطفال بين سن الخامسة والحادية عشرة،على ما أعلن وزير الصحة أوليفيه فيران.

وقال الوزير في تصريح تلفزيوني: “فتحنا التلقيح الرسمي للأطفال” من هذه الفئة العمرية. موضحاً من جهة أخرى “أن الجرعة المعززة لن تشمل المراهقين “في الوقت الراهن”.

كما دعت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن الشركات “إلى تسريع” العمل من المنازل في مواجهة كوفيد-19. داعية إياها من الآن للاستعداد لتوسيع إطاره بعد عطلة نهاية السنة، ليكون 3 إلى 4 أيام في الأسبوع.

وتنتشر المتحورة “أوميكرون”، بشكل سريع جداً في فرنسا قبل أيام من عيد الميلاد، وباتت شديدة الدعوى تشكل حوالي 20 بالمائة. من الإصابات بكوفيد-19 بمقابل 10 بالمائة خلال نهاية الأسبوع الماضي على ما أعلنت الحكومة مساء الثلاثاء. وتبلغ الإصابات مستوى قياسياً جديداً في فرنسا مع 545 حالة أسبوعياً لكل مئة ألف نسمة، مع ضعف هذا العدد بباريس.

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