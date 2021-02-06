فرنسا: إصابة 3 أشخاص وفقدان آخرين في انفجار مبنى سكني بحي شارترون بمدينة بوردو

تسبّب إنفجار بمبنى سكني بمدينة بوردو جنوب غربي فرنسا في إصابة 3 أشخاص على الأقل وإثنين آخرين مفقودين.

وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن الحادثة وقعت في حي شارترون قرب وسط بوردو، بعد سماع دوي الانفجار في وسط المدينة.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث نجم على الأرجح عن انفجار غاز داخل مرأب خاص للسيارات، ما تسبب في انهيار المبنى المحيط به.

وحسب التقارير، تعرض أحد المصابين، وهو رجل مسن يبلغ من العمر 89 عاما، لجروح بليغة ونقل إلى المستشفى.

كما لا يزال البحث مستمرا عن المفقودين، وبينهما زوجة الرجل المسن.