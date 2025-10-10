فرنسا.. إعادة تعيين لوكورنو رئيسا للوزراء

أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الجمعة تعيين سيباستيان رئيسا لوكورنو للوزراء، مع تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

من جهته قبل لوكورنو رئيسا إعادة تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون في منصب رئيسا للوزراء.

ونشر لوكورنو تغريدة عبر حسابه على منصة إكس قال فيها “أقبل – بحكم واجبي – المهمة التي أوكلها إليّ رئيس الجمهورية للقيام بكل ما هو ممكن لتزويد فرنسا بميزانية لنهاية العام والاستجابة لمشاكل الحياة اليومية لمواطنينا”.

وتابع لوكورنو في تغريدته : “يجب وضع حدٍّ لهذه الأزمة السياسية التي تُرهق الفرنسيين، وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي تسيء إلى صورة فرنسا ومصالحها”.

وأضاف لوكورنو “ذكرتُ، لا يُمكن تحقيق ذلك إلا في ظلّ شروط مُحدّدة، مع استخلاص الاستنتاجات اللازمة من الأسابيع القليلة الماضية:

جميع القضايا التي أُثيرت خلال المشاورات التي أُجريت في الأيام الأخيرة ستكون مفتوحة للنقاش البرلماني: سيتمكّن أعضاء البرلمان والشيوخ من تحمّل مسؤولياتهم، ويجب مواصلة النقاشات حتى النهاية.

لا يزال إصلاح ماليتنا العامة أولويةً لمستقبلنا وسيادتنا: لن يستطيع أحدٌ التهرّب من هذه الضرورة.

جميع الطموحات مشروعة ومفيدة، لكن على من ينضمّ إلى الحكومة الالتزام بالنأي بنفسه عن الطموحات الرئاسية لعام 2027.

وإختتم لوكورنو يجب أن يُجسّد الفريق الحكومي الجديد التجديد وتنوع المهارات.. سأبذل قصارى جهدي لإنجاح هذه المهمة.

وقدم لوكورنو الإثنين الماضي 6 أكتوبر 2025 استقالته، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون وقبلها بعد شهر من تعيينه