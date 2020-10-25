فرنسا.. إعتقال خمسيني اغتصب 160 طفلة بينهن إبنته الصغرى!

اعتقلت الشرطة الفرنسية، صباح اليوم الأحد، رجلا إيطاليا، أقدم على ارتكاب 160 جريمة اعتداء جنسي على فتيات من بينهن إبنته.

وحسب جريدة “ذا صان ” البريطانية، فإن المشتبه فيه صاحب الـ52 سنة والذي كان محل بحث منذ سنوات، مارس اعتداءه على الفتيات من سنة 2000 إلى 2014.

وأشار ذات المصدر، إلى إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على المشتبه فيه، ما بين الحدود الفرنسية والألمانية.

هذا ولم يكتفي المتهم بالاعتداء على الفتيات فقط، بل أقدم على الإعتداء على إبنته الصغرى.

للإشارة، فتحت السلطات الألمانية 122 تحقيقا منذ سنوات حول هذه القضية.