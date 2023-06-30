فرنسا.. إعتقال 667 شخصا خلال الإحتجاجات على مقتل الشاب نائل

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، إعتقال 667 شخصا في البلاد خلال أعمال الشغب الجماعية. التي اندلعت بسبب وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على يد الشرطة. وتشهد البلاد حالة من الهدوء غير المستقر.

واعتقلت الشرطة الفرنسية، صباح اليوم الجمعة، 667 شخصا خلال الإحتجاجات التي جرت لليوم الثالث على التوالي، على خلفية مقتل شاب برصاص الشرطة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفادت مصادر في وزارة الداخلية الفرنسية باعتقال ما مجموعه 421 مخالفا في ليلة الجمعة. ومعظمهم شبان من الفئة العمرية من 14 إلى 18 عامًا. مشيرة إلى أن هذه الإعتقالات القياسية تعكس التعليمات الصارمة التي أعطاها الوزير للمحافظين والشرطة”.

و تشهد البلاد حالة من الهدوء غير المستقر في معظم أنحاء فرنسا في الوقت الحالي. ولا تزال الإشتباكات العشوائية تحدث في نانتير.

وفي صباح يوم الثلاثاء الماضي، أطلقت الشرطة النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيشه على الطريق في نانتير. وهي ضاحية تقع غرب باريس، بعد رفضه تنفيذ مطالبهم وفقا لرواية الشرطة.

ونتيجة لذلك، إندلعت أعمال شغب في عدد من مدن فرنسا تستمر منذ عدة أيام. حيث يقوم الشباب بحرق السيارات ومباني الشرطة والسلطات. وتم نشر قوات الشرطة الخاصة في عدة مدن، واستخدمت مركبات مدرعة وطائرات هليكوبتر.