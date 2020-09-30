فرنسا: إغلاق المتاجر والحانات مدة أسبوعين بمرسيليا لمواجهة كورونا

أصدرت المحكمة الإدارية في مرسيليا بفرنسا، قرارها بشأن الإغلاق التام للحانات والمطاعم في إيكس إن بروفانس ومدينة مرسيليا لمدة أسبوعين.

وتم الاعلان عن الإغلاق التام للحانات والمطاعم من اجل التصدى ووقف انتشار وباء فيروس كورونا.

وقد اعترضت السلطات المحلية الفرنسية بشدة على هذا الإجراء من جهة والمهنيين ومديرى المؤسسات والنقابات العمالية من جهة أخرى.

وأعلن محافظ بروفانس ألب كوت دازور، تعزيز إجراءات مكافحة كورونا في المدينة مع الالتزام بارتداء قناع في جميع أنحاء مرسيليا.

وذكر راديو فرنسا أنه سيتم إغلاق الحانات والمطاعم في تمام الساعة 11 مساء في جميع أنحاء بوش دو رون.

ونشرت فرنسا سابقا 130 ضابطا من شرطة مكافحة الشغب بالقرب من مدينة مارسيليا، للمساعدة في تنفيذ قواعد ارتداء الكمامات.

وقد شهدت فرنسا قفزة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ ماي الماضي.