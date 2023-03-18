فرنسا.. إلغاء هذه الرحلات بسبب الإضراب بداية من الاثنين

طلبت المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا من شركات الطيران أن تلغي يوم الاثنين 30 بالمائة من الرحلات في باريس-أورلي. و20 بالمائة في مرسيليا-بروفانس. ويأتي الإلغاء بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية.

كما أفادت المديرية العامة للطيران المدني بأنه “على الرغم من هذه الإجراءات الوقائية، من المتوقع حدوث اضطرابات وتأخيرات في الرحلات”.

في حين، أن معدل الإلغاء الموصى به في مطار باريس أورلي ليوم الاثنين يزيد عن 20 بالمائة. في نسبة الرحلات المغادرة من المطار التي ألغيت هذا الأسبوع.

كما دعت المديرية العامة للطيران المدني الركاب إلى تأجيل رحلتهم إذا أمكن. والاستعلام من شركة الطيران الخاصة بهم لمعرفة ما طرأ عليها.

هذا جديد TLS CONTACT

وأعلن مركز طلبات فيزا فرنسا للجزائريين TLS contact بوهران في بيان وصفه بالهام، عن إجراءات جديدة بخصوص إيداع الطلبات.

كما وضع مركز طلبات التأشيرة لفرنسا في وهران TLScontact ملاحظة مهمة تتعلق بإجراءات تقديم الطلب. والخاصة بالعائلات من فرنسا أو من منطقة شنغن، الذين يمكنهم القدوم إلى المركز دون موعد مسبق.

وجاء في بيان المركز، “نبلغ عملائنا الكرام أنه اعتبارا من 12 مارس، ستتمكن العائلات من فرنسا أو من الاتحاد الأوروبي أو من المنطقة الاقتصادية الأوروبية من القدوم إلى مركز TLScontact في وهران من الأحد إلى الخميس دون موعد”.

كما أضاف TLScontact في البيان ذاته، أن ساعات استقبال طالبي التأشيرة، سيكون من الأحد إلى الخميس. من الساعة من 13.30 إلى غاية 15.00 مساء، لإيداع طلبات التأشيرة.