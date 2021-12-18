فرنسا: إنقاذ عشرات المهاجرين حاولوا عبور المانش نحو بريطانيا

أعلنت السلطات الفرنسية، عن إنقاذ 138 مهاجر، قبالة مضيق “با دو كاليه” في بحر المانش، أبحروا على متن قوارب من ساحل البلاد الشمالي في محاولة للوصول إلى بريطانيا.

حيث حاولت العديد من القوارب المتهالكة عبور بحر المانش وعلى متهنا العشرات من الأشخاص، غير أنهم وجدوا صعوبة في عبور المضيق الذي يفصل بين فرنسا وإنجلترا.

وبعد تلقي المركز الإقليمي لعمليات المراقبة والإنقاذ إخطارا قامت سفينتين للبحرية الوطنية الفرنسية وزورقين للجمعية الوطنية للإنقاذ البحري بإنقاذ المهاجرين. وتم إعادتهم إلى الساحل الفرنسي، ونقل جيمع المهاجرين إلى مرافئ غرافلين وكاليه وبولونيي-سور-مير.

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تشهد بريطانيا مؤخرا إقبالا كبيرا لمهاجرين غير شرعيين من مختلف الجنسيات قادمين إليها من فرنسا عبر بحر “المانش”.

وتداول أمس عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لحراقة من مختلف الجنسيات المغاربية منهم جزائريون متواجدون في فرنسا. وكانوا بصدد ركوب البحر عبر قارب مطاطي من فرنسا بإتجاه بريطانيا.

وأظهر الفيديو عدد كبير من الحراقة من بينهم شباب وأطفال صغار ونساء، معبرين عن فرحتهم للهجرة إلى إنجلترا. من بينهم شاب جزائري قال أنه متواجد بفرنسا منذ 5 سنوات وهو الآن بصدد “الحرقة” إلى إنجلترا.

بريطانيا تشكو من العدد الكبير للحراقة القادمين من فرنسا

سجلت المملكة المتحدة الأسبوع المنصرم عدد كبير من “الحراقة” قادمين من فرنسا عبر بحر المانش. حسب ما أفادت به وزارة الداخلية البريطانية مشيرة إلى أن الحكومة تسعى لإحداث تغييرات في قوانين الهجرة.

كما صرحت ذات الهيئة أن عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين يموتون في بحر “المانش”. كما تستفيد عصابات إجرامية من مأساتهم.

وتمكن حوالي ألف شخص من الوصول إلى بريطانيا الخميس المنصرم، على متن قوارب صغيرة ووسائل أخرى عبر بحر المانش. كما ستتخطى الحصيلة اليومية عددا قياسيا آخر بلغ 853 شخصا سجل في وقت سابق هذا الشهر، حسب إحصائيات وزارة الداخلية البريطانية.

كما توفي 3 حراقة كانوا يحاولون الوصول إلى شرق إنجلترا إنطلاقا من ساحل شمال شرق فرنسا على متن زوارق. ولم يتم العثور على جثث الحراقة الثلاثة.

ورغم التحذيرات من المخاطر في خط الملاحة المنشغل، والذي يشهد تيارات قوية ودرجات حرارة متدنية. إلا أن عدد المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا إلى إنجلترا في تزايد مستمر خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

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