فرنسا: احتجاجات السترات الصفراء تتجدد للسبت العاشر

تدخل احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا اليوم، السبت العاشر على التوالي، وسط تعزيزات أمنية مشددة في المدن الفرنسية.

ودعت “السترات الصفراء” للتظاهر اليوم السبت مجددا، رغم بدء الحوار الوطني الذى أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء الماضي.

وحسب وسائل إعلام فرنسية ستتركز هذه المظاهرات فى كل من العاصمة باريس، ومدن ليون وبوردو وتولوز، وليل ورووان.

وحسب موقع “سكاي نيوز عربية”،فإن الاحتجاجات بدأت، صباح السبت، بمشاركة عدد قليل من المتظاهرين، لكن العدد سرعان ما ارتفع مع مرور الوقت.

وتحدث ماكرون عن سلسلة من الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية، التي اعتبر أنها سبب غضب المتظاهرين المنتفضين منذ أكثر من شهرين .

للتذكير فإن احتجاجات فرنسا بدأت في منتصف نوفمبر الماضي، تعبيرا عن رفض الزيادات في ضريبة الوقود.

ثم تحولت إلى احتجاج على سياسة الإصلاح الاقتصادي، التي يطبقها الرئيس إيمانويل ماكرون.

والذي قدم حزمة من التنازلات المتعلقة بالضرائب والرواتب الشهر الماضي، دون أن يساهم ذلك في امتصاص غضب المحتجين.