فرنسا: احتجاز شابة جزائرية وتعنيفها من قبل عائلة زوجها لمدة 3 أشهر

احتجزت شابة جزائرية لمدة ثلاثة أشهر في أورليانز بوسط فرنسا، على يد زوجها وأقاربه، حسبما أفادت به صحيفة le parisien.

وتم منع الضحية البالغة 22 عامًا من المغادرة، حيث اضطرت إلى البقاء تحت المراقبة في الشقة الواقعة بالطابق التاسع.

وحسب الصحيفة، فقد تم اتهام والد زوجها وشقيقه أيضا بالمشاركة في الاختطاف.

وأوضحت le parisien، أن الضحية متزوجة في الجزائر، وتعيش في فرنسا منذ 3 أشهر.

وبعد ثلاثة أشهر طويلة من المعاناة، تمكنت الضحية من الاتصال بالشرطة، بعد العثور على هاتف.

حيث اتصلت بأقارب لها في فرنسا والجزائر، والذين قاموا بإخطار الشرطة لتحريرها.

وفي مساء الاثنين الماضي ، تلقت الشرطة في مركز شرطة أورليان مكالمات من زملائهم في روان وليون الذين أبلغوهم بالموضوع.

عندما وصلوا حوالي الساعة 9:15 مساءً، وجدوها برفقة والد زوجها البالغ 57 عامًا والذي كان مسؤولاً عن مراقبتها.

ثم اعتقلت الشرطة زوجها البالغ 22 عامًا في مكان عمله، كما ألقي القبض على شقيق زوجها البالغ 19 عامًا.

وتم نقل الشابة إلى مستشفى أورليان، حيث تم فحصها من قبل الوحدة الطبية القضائية.

وتعرضت الشابة الى إصابات في الساق والوجه، حيث وصف الطبيب لها خمسة أيام من العجز الكلي عن العمل.

وقد تم وضع زوجها وأقاربه رهن الحبس المؤقت، إلى حين مثولهم أمام النائب العام، بتهمة العنف والحبس القسري.