فرنسا: اضطراب في الرحلات الجوية بسبب الإضراب المقرر 7 مارس

من المرتقب أن يتعرض السفر الجوي والسكك الحديدية إلى اضطراب يوم الثلاثاء، 7 مارس. بعد إعلان النقابات العمالية الفرنسية عن الإضراب.

ووفقًا لـ Connection France، تحث النقابات العمالية الرئيسية في البلاد الناس على المشاركة في إضراب الثلاثاء. حيث يحتجون على مقترحات رفع سن التقاعد إلى 64.

وسيتم إخطار السلطات بالإضراب قبل يومين بينما يُنصح الركاب بالفعل بتوقع حدوث اضطرابات في خدمات قطارات SNCF.

بالإضافة إلى ذلك، في إيل دو فرانس، قد تحدث صعوبات على شبكة النقل العام .RATP بما في ذلك المترو والحافلات والترامواي.

وطلبت المديرية العامة للطيران المدني (DGAC) من شركات الطيران تخفيض الرحلات بنسبة 20 في المائة. في مطار شارل آتغول و 30 في المائة أخرى في العديد من المطارات الأخرى. مثل نيس وتولوز وأورلي وليل وبوفيه وليون ، مرسيليا ونانت ومونبلييه ، في 7 و 8 مارس.

وتسببت الإضرابات السابقة في حدوث مثل هذه الاضطرابات. حيث انسحب العديد من العاملين في قطاعات التعليم والطاقة والنقل خلال جدول عملهم. في محاولة لإظهار مخاوفهم. حيث حدث هذا مع موظفين من Eurostar و Ryanair و British Airways و easyJet. مما أجبر شركات الطيران هذه على إلغاء الرحلات الجوية.

بالإضافة إلى ذلك، كان 1000 ضابط يعملون في حدود المملكة المتحدة قد انسحبوا خلال هذا الإضراب. مما تسبب في اضطرابات كبيرة في مينائي كاليه ودانكن. كما تأثرت محطة Eurotunnel.

بشكل عام، كانت الدول الأوروبية تتعامل مع الإضرابات ، خاصة في السفر الجوي حيث يوجد نقص في الموظفين. أو شكاوى العمال بشأن ظروف عملهم.

وتم تأجيج هذه الإضرابات أيضًا في فترة ما بعد الجائحة. عندما تعافى السفر بقوة ، في حين خفضت شركات الطيران عدد الموظفين. بسبب التوقفات التي تم إجراؤها في عامي 2020 و 2021، بشكل أكثر تحديدًا خلال جائحة COVID-19. ولا تزال بلجيكا والبرتغال وإيطاليا هي الأكثر تضررا.

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