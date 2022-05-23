فرنسا: اعتقال جزائري اختطف فتاتين
اهتزت منطقة pays-de-le-Loire، وعلى وجه التحديد sables d’olonne على حادثة صادمة. حيث قام رجل يبلغ من العمر 33 عامًا من أصل جزائري باختطاف فتاتين في 15 ماي .
وفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية ، كانت طريقة عمل الرجل المعني بسيطة للغاية. في البداية استغل لحظة ضعف عندما فقدت إحدى الشابتان، وكلاهما في العشرين من العمر، هاتفها المحمول.
ومن أجل تقديم مساعدته من خلال مرافقتهما في شاحنته. كانت نواياه بعيدة كل البعد عن المساعدة، حيث أنه حبسهم في السيارة.
لم يكن للجزائري سابقة قانونية ويقيم في فرنسا مع أخته ، وبشكل أكثر تحديدًا في منطقة كيرفيديفوا باريس. بينما بقي باقي أفراد عائلته ، بمن فيهم زوجته وابنته ، في الجزائر.
ومع ذلك ، ليس لدى الفرد تصريح إقامة ولكن لديه عقد دائم يسمح له بالحصول على راتب تقريبي قدره 2000 أورو شهريًا.
واعتبرت السلطات أن شكوى الشابتين مقبولتان، خاصة أن الجزائري ليس لديه تصريح إقامة إذ أنه لم يكن لصالحه. حيث يوجد حاليا رهن الحبس المؤقت.
واعتبر محامي الجاني ، جان بريوك ديفي، أن وضع موكله رهن الحبس المؤقت الى غاية المحاكمة لم يكن ضروريًا. وأن الرقابة القضائية البسيطة كانت كافية لأن موكله كان لديه شهادة سكن مع أخته. وأنه يمكن الوصول إليه ولم يكن لديه سابقة للعدالة الفرنسية.
كما طلب من السلطات منح الإذن للشاب الجزائري لمواصلة عمله. وهو أمر مهم للغاية بالنسبة له في عملية لم شمل الأسرة.
وقررت المحكمة خلاف ذلك حيث سيتم حبسه حتى 30 جوان 2022، أين تم تحديد موعد محاكمته.
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تم اعتقاله 15 مرة.. حراق جزائري يفر مجددا من مركز الشرطة في إسبانيا
فر جزائري يدعى فيصل. ب البالغ 21 عاما ظهر الثلاثاء الماضي من مركز الشرطة الوطنية في سرينال، بإسبانيا.
وحسب الإعلام المحلي الاسباني، فقد تم اعتقال الشاب الجزائري 15 مرة منذ وصوله إلى مايوركا في قارب صغير قبل عامين.
وتم اعتقاله في آخر، بعد محاولته خنق سائح أثناء عملية سطو. حيث قال لرجال الشرطة “لن تعتقلوني بعد الآن، لأنني ذاهب إلى فرنسا”.
ونُقل الشاب إلى مخفر سرينال، وبعد ظهر اليوم التالي، عندما كان يستجوب محاميه في غرفة بالطابق الأرضي. هرب من نافذة مفتوحة بثلاثة قضبان مكسورة. ومنذ ذلك الحين أصبح من أولويات الشرطة.
ولا يعتقد المحققون أنه تمكن من مغادرة الجزيرة، حيث انتشرت صورته بين قوات الأمن بالجزيرة.
ويوم الأربعاء الماضي، أي بعد يوم من هروبه، شوهد في منطقة كان بيري أنتوني. محاولًا على الأرجح ارتكاب عملية سطو أخرى، إلا أنه فر هاربا عندما شاهد دوريات الشرطة.
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القبض على 3 حراقة جزائريين سطوا على السيارات في إسبانيا
ألقت عناصر من الشرطة الوطنية في فالنسيا القبض على ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 سنة. من أصل جزائري بمدينة فالنسيا ، على خلفية مزاعم بارتكابهم جرائم سطو بالقوة داخل سيارة. بعد تحطيم زجاج ما لا يقل عن ثلاث سيارات.
ةتمت الاعتقالات في إطار جهاز أنشأته الشرطة الوطنية الاسبانية، وتحديداً مخافر شرطة العبور والمعارض، لمنع السرقة من داخل المركبات.
ووقعت الأحداث في حوالي الساعة الثانية صباحًا. عندما كلفت دائرة 091 ضباط الشرطة بالذهاب إلى قطعة أرض شاغرة في حي بلنسية في Orriols. حيث كان من الواضح أن ثلاثة رجال كانوا يكسرون نوافذ العديد من المركبات.
وفي إشارة إلى رجال يرتدون ملابس مدنية كانوا على مقربة من المكان. لاحظت وجود ثلاثة شبان، تتطابق خصائصهم مع خصائص المشتبه بهم. في قطعة أرض خالية بالمنطقة، مما أدى إلى كسر زجاج عدة سيارات.
وذهب رجال الشرطة إليهم بسرعة، وبعد أن عرّفوا عن أنفسهم على أنهم من عناصر الشرطة الوطنية. فتشوا الآثار التي كانوا يحملونها، وحددوا مكان بعض النظارات الطبية والنظارات الشمسية وسماعات الرأس الأخرى. وكذلك قطعة من شريط بها عدة قطع مغناطيسية، وهي عبارة عن عادة ما تستخدم لكسر نوافذ السيارة.
لكل هذه الأسباب، تم القبض عليهم كمرتكبين مزعومين لأربع جرائم سطو بالقوة داخل المركبات. على وجه التحديد، كانوا قد كسروا نافذة ثلاث سيارات وشاحنة صغيرة وسرقة الأغراض من داخل البعض. وقد قدم المعتقلون الثلاثة الذين لديهم سجلات لدى الشرطة إلى المحكمة.