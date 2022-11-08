فرنسا: اعتقال جزائري بتهمة تهريب السجائر وبيع المهلوسات

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على شاب جزائري يبلغ من العمر 26 عامًا كان يبيع السجائر ويبيع إلى أرض الوطن.

وحسب الاعلام الفرنسي، فقد اعتقلت عناصر مجموعة أمن (GSP) التابعة لفرقة الوسط في بوردو. الخميس الماضي عند حوالي الساعة 9:40 مساءً، هذا الشاب الجزائري الذي كان يبيع السجائر في الخفاء. ولكن أيضًا أقراص Pregabalin وأدوية الصرع.

وبعد فحص وتفتيش دقيق، شرع ضباط الشرطة الفرنسية في مصادرة هذه البضائع. ولكن أيضًا اعتقال هذا المواطن الجزائري الذي يخضع أيضًا لالتزام مغادرة الأراضي الفرنسية. وقد تم وضع هذا الأخير في الحجز في مركز الشرطة المركزي، حسبما ذكرت sud ouest.

ويعتزم وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، وضع حد للجوء إلى العمل السري. حيث كشف في تصريح لموقع أوروبا1، عزمه إرسال تعليمة للشركات والمؤسسات لعدم توظيف “الحراقة”.

وحسب المتحدث، فقد تم اتخاذ هذا القرار بالاتفاق مع وزارة العمل الفرنسية. والذي ينص على معاقبة الشركات التي تقوم بتوظيف المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف “في الواقع، إذا لم تعترف أي شركة باللجوء إلى العمال الذين هم في وضع غير نظامي فإنهم جميعًا يتنازلون عن المسؤولية”.

وبحسب آخر الأرقام، فإن جريمة توظيف أجانب بدون وثائق هي ثاني جريمة يتم تسجيلها في مجال العمل غير القانوني. حيث مثلت 11٪ من جميع المخالفات في عام 2016.

للتذكير، كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عن رفض نصف تأشيرات المواطنين الجزائريين خلال 8 أشهر الأخيرة.

وبلغة الأرقام، كشف جيرالد دارمانين، خلال حلوله ضيفا على europe1 عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني البلدان المغاربية. وعدد المطرودين من الأراضي الفرنسية، للدفاع عن نتائج ولاية إيمانويل ماكرون البالغة خمس سنوات.

وقال إنه تم تخفيض عدد التأشيرات الصادرة لمواطني البلدان المغاربية وعدد الأجانب المطرودين بعد الزامهم بمغادرة الإقليم الفرنسي.