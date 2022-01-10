فرنسا: اعتقال جزائري وبحوزته 400 علبة سجائر
ألقي القبض على جزائري خاضع للالتزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) يوم الأحد في منطقة باجاتيل في تولوز. كانت تحمل ما يقرب من 400 علبة سجائر تم شراؤها في أندورا ومخصصة للبيع في منطقة أرنو برنار وسط المدينة.
وحسب موقع la dépêche فهذه الطريقة غالبًا ما يستخدمها المُتجِرون في هوت غارون. حيث يقودون السيارة إلى أندورا ويتوقفون لبضع ساعات في باس دي لا كاسا لشراء علب السجائر بأسعار مخفضة.
بمجرد الوصول إلى تولوز، من الواضح أن الهدف هو بيع البضائع بأسعار أعلى بكثير.
وتم اعتقال الجزائري الذي يبلغ من العمر 41 عامًا، صباح أمس الأحد. من قبل شرطة لواء مكافحة الجريمة بالضفة اليمنى في فرنسا.
وتم توقيف الرجل الخاضع لالتزام مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) في قطاع باجاتيل. حيث عثر بحوزته على ما يقرب 400 خرطوشة من ماركات فيليب موريس ومارلبورو في صندوق سيارته.
وتم شراء السلعة، في المتوسط ، بسعر 35 أورو لكل وحدة وكان يأمل في إعادة بيعها بضعف السعر تقريبًا في قطاع Arnaud Bernard.
وأشار ذات الموقع، أن الجزائري معروف لدى السلطات الفرنسية، حيث تم الاستماع إليه في مركز الشرطة في انتظار محاكمته.
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طبيب جزائري يقود سيارته لـ 31 عاما دون وثائق في فرنسا !
ألقى الدرك الفرنسي القبض على طبيب جزائري، يقود سيارته من دون وثائق منذ 31 عاما في فرنسا.
وحسب ما ورد في موقع 20 minutes، اليوم الخميس، لم يتخذ الجزائري أخصائي الأشعة في تولوز أبدًا الخطوات الإدارية. للاعتراف برخصته منذ وصوله إلى فرنسا.
وكان من المقرر أن يسافر إلى سويسرا للاحتفال برأس السنة الجديدة مع ابنته. حيث تم تغريم الطبيب البالغ من العمر 64 عامًا.
وحسب ذات الموقع تعد حيثيات القضية إلى 30 ديسمبر في هوت سافوي. أثناء فحص في كشك رسوم المرور في فيري. عندما اكتشف رجال الدرك أن السائق كان يقود سيارته بدون ترخيص لمدة 31 عامًا.
من جانبها أشارت France bleu والتي عنونت مقالها بـ “توقيف طبيب يقود سيارة مرسيدس بدون ترخيص لمدة 31 عامًا”. أن الطبيب الجزائري وصل إلى فرنسا عام 1990.
منذ ذلك الحين، لم يتخذ أبدًا الخطوات الإدارية للاعتراف برخصته. لقد حاول تسويتها مرة واحدة، قبل 13 عامًا، بدون نجاح.
ولدفع غرامته البالغة 500 أورو، رفض الرجل ترك سيارته هناك. حتى زوجته، التي كانت ترافقه في ذلك اليوم، لم يكن لديها تصريح أيضًا. أين اضطر الطبيب إلى استئجار سائق تاكسي وطلب منه أن يقود سيارته المرسيدس إلى بازل.