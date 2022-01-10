فرنسا: اعتقال جزائري وبحوزته 400 علبة سجائر

ألقي القبض على جزائري خاضع للالتزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) يوم الأحد في منطقة باجاتيل في تولوز. كانت تحمل ما يقرب من 400 علبة سجائر تم شراؤها في أندورا ومخصصة للبيع في منطقة أرنو برنار وسط المدينة.

وحسب موقع la dépêche فهذه الطريقة غالبًا ما يستخدمها المُتجِرون في هوت غارون. حيث يقودون السيارة إلى أندورا ويتوقفون لبضع ساعات في باس دي لا كاسا لشراء علب السجائر بأسعار مخفضة.

بمجرد الوصول إلى تولوز، من الواضح أن الهدف هو بيع البضائع بأسعار أعلى بكثير.

وتم اعتقال الجزائري الذي يبلغ من العمر 41 عامًا، صباح أمس الأحد. من قبل شرطة لواء مكافحة الجريمة بالضفة اليمنى في فرنسا.

وتم توقيف الرجل الخاضع لالتزام مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) في قطاع باجاتيل. حيث عثر بحوزته على ما يقرب 400 خرطوشة من ماركات فيليب موريس ومارلبورو في صندوق سيارته.

وتم شراء السلعة، في المتوسط ​​، بسعر 35 أورو لكل وحدة وكان يأمل في إعادة بيعها بضعف السعر تقريبًا في قطاع Arnaud Bernard.

وأشار ذات الموقع، أن الجزائري معروف لدى السلطات الفرنسية، حيث تم الاستماع إليه في مركز الشرطة في انتظار محاكمته.

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