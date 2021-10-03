فرنسا: اعتقال طالب خطط لجريمة قتل جماعي في مسجد ومدرسة

اعتقلت قوات الأمن الفرنسية طالبا خطط لإطلاق النار على عدد كبير من الأشخاص في مسجد ومدرسة ثانوية بإقليم سان-ماريتيم.

وأوضحت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية بأن الطالب البالغ 19 عاما أراد تنفيذ مخططه في 20 أفريل 2022. قبل أربعة أيام من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأشارت إلى أن الطالب معجب بشخصية الزعيم النازي أدولف هتلر. وقد خطط لارتكاب جريمة حتى ينتقم بطريقته الخاصة من التنمر الذي تعرض له في مؤسسته التعليمية.

كما نقلت الصحيفة عن الطالب قوله إنه أراد “إنجاز شيء أفضل من واقعة كولومباين”. وهي مذبحة وقعت بثانوية كولومباين الأمريكية في 20 أفريل 1999، وراح ضحيتها 12 طالبا ومعلما واحدا.