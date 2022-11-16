فرنسا: اعتقال قاصر جزائري بتهمة الخطف والاعتداء

تعرض رجل يبلغ من العمر 35 عامًا لاعتداء عنيف من قبل ثلاثة أفراد في فرنسا من بينهم جزائري، ما سبب له عجزا لثلاثة أسابيع.

تعود حيثيات القضية إلى فجر الأحد الماضي حوالي الساعة 6:45 صباحًا. وهذا عندما عاد الرجل البالغ من العمر 35 عامًا من إحدى الأمسيات مع أصدقائه. ثم اقترب منه ثلاثة رجال لمحاولة اقتياده بالقوة إلى سيارتهم، قبل أن يضربوه على وجهه ويمزقوا طوقه.

عندما وصلوا إلى مكان الحادث، اكتشفت الشرطة الضحية مثبتة على الأرض. تم نقلها إلى المستشفى، علاوة على ذلك، فيما يتعلق بالمهاجمين الثلاثة، تمكن أحدهم من الهرب. فيما اعتقلت الشرطة آخرين.

وعقب بدء التحقيق، عثرت عناصر الشرطة على بقع دماء على ملابس المتهم. لكنهم تمكنوا أيضًا من العثور على قلادة الضحية مخبأة في الملابس الداخلية لأحد المهاجمين.

أحد هذين الشخصين تونسي الجنسية، ويبلغ من العمر 22 عامًا، حسب France bleu. والآخر جزائري يبلغ من العمر 16 عامًا.

ومع ذلك، بعد إجراء تصوير بالأشعة السينية لهذا المحتجز. في المستشفى، يشير عمره إلى أنه يقترب من 22 عامًا.

وتم اعتقال المهاجمين. وعرضهم على مكتب المدعي العام في فالنس الثلاثاء الماضي. وهذا، على وجه الخصوص للعنف المتعمد والسرقة.

وحكمت عليهم المحكمة بالسجن عامين، مع حظر على الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات. والالتزام بدفع مبلغ 3000 أورو للضحية.