فرنسا: اعتقال 136 شخصا في باريس و”إحراق” سيارتي شرطة

أوقفت السلطات الفرنسية 136 شخصا في باريس على هامش احتفالات رأس السنة.

وبحسب ما أفاد مكتب المدعي العام في العاصمة اليوم الأربعاء، فقد تم إحراق سيارتين للشرطة دون وقوع إصابات.

ولم يتم تحديد أسباب الاعتقال في هذه المرحلة.

وبحسب مصدر في الشرطة الفرنسية، فقد تم إلقاء القبض على أشخاص خلال ليل الثلاثاء إلى الأربعاء. بتهمة السطو أو إلقاء مقذوفات وحيازة ألعاب نارية بالقرب من جسر بير حكيم في الدائرة الخامسة عشرة.

وتم حشد مائة ألف من ضباط الشرطة والدرك في جميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك 10000 في باريس وضواحيها الداخلية. للإشراف على احتفالات العام الجديد، بعد خمسة أشهر من الألعاب الأولمبية.