فرنسا: التراجع عن تشديد منح التأشيرات للجزائريين بشرط..!

كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن بلاده ستتراجع عن قرار تشديد منح التأشيرات لمواطني الجزائر المغرب وتونس بشرط واحد. وأشار دارمانان، إلى رفع تشديد منح التأشيرات مرهون بـ “حل أزمة المهاجرين غير الشرعيين”.

وأضاف في كلمة أمام البرلمان أن قرار خفض التأشيرات “يمكن التراجع عنه” بشرط إصدار هذه الدول التصاريح القنصلية اللازمة. وهذا لاستعادة مواطنيها الموجودين بطريقة غير قانونية على الأراضي الفرنسية.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال، قد أعرب عن رغبة باريس في تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب، وتونس. وأثارت التصريحات، موجة من السخط في المغرب العربي، مما أدى إلى استدعاء السفير الفرنسي من قبل الجزائر لأجل تقديم توضيحات.

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وبلّغت وزارة الخارجية، السفير احتجاج رسمي من الجزائر على القرار الأحادي الذي تم اتخاذه دون تشاور مسبق مع الجانب الجزائري. وأضافت إن “القرار يؤثر سلبا على تنقل الجزائريين إلى فرنسا، ويتنافى مع احترام حقوق الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان.”

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