فرنسا- الجزائر: تذاكر بأسعار مغرية مع طيران Vueling

قدمت شركة الطيران الإسبانية منخفضة التكلفة، Vueling، عروضا مغرية تخص خط فرنسا– الجزائر.

وتخدم هذه الشركة الإسبانية الأراضي الوطنية من قواعدها في إسبانيا. ولكن أيضا من فرنسا، حيث تقوم بتشغيل عدة رحلات جوية من مرسيليا، ولكن أيضًا من العاصمة الباريسية إلى مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة.

مثل العديد من المسافرين ، يشاهد المسافرون الجزائريون مواقع الحجز للعثور على تذاكرهم بأفضل الأسعار. معدل يسمح لهم

من بين الخطوط التي يخدمها Vueling على التراب الوطني، طريق مرسيليا – الجزائر. بالنسبة لهذا الخط، تخطط شركة الطيران لخفض أسعارها لتصل إلى 55 أورو في 29 و 30 نوفمبر 2022.

بالإضافة إلى ذلك ، لا تنوي Vueling تحديد أسعارها عند هذا المستوى وتخطط لخفضها إلى 45 أورو لتذكرة ذهاب فقط. وذلك اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل حتى 26 ديسمبر 2022. وهذا هو الحال بالنسبة لجميع الرحلات المجدولة من قبل الشركة لهذه الفترة.

من ناحية أخرى، اعتبارًا من 27 ديسمبر، سترتفع هذه الأسعار مرة أخرى لتصل إلى 265 أورو، في 31 ديسمبر 2022. ولكن لا يستفيد خط الجزائر- باريس من هذه العروض الترويجية التي أطلقتها Vueling.