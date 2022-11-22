فرنسا: الجزائر ثالث وجهة أكثر تفضيلاً

في تقرير أعد لتقييم العام الماضي، أشارت إدارة مطار ليل الفرنسي إلى أنه. مع استئناف هذه الخطوط الجوية إلى المغرب العربي، لا سيما إلى وجهات محددة في الجزائر. حيث ارتفع عدد الراغبين في زيارة الجزائر بنسبة 69.7٪ مقارنة بعام 2021، و بنسبة 80٪ مقارنة بعام 2019.

في الواقع ، في مطار نورد باس دي كاليه ، تعد العاصمة الجزائرية من بين أفضل 3 وجهات دولية للمسافرين.

كماأن الجزائر هي الوجهة الدولية الثانية الأكثر شعبية في مطار ليل ليسكين. حيث احتلت مدينة جنيف السويسرية المركز الأول ، بينما أغلقت مدينة بورتو البرتغالية ، منصة التتويج ، في المركز الثالث ، حسب وسائل الإعلام الفرنسية.

وتجدر الإشارة إلى أن خط ليل-الجزائر مقدم من شركة الطيران الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية. ولكن أيضًا من شركة الخطوط الجوية الفرنسية منخفضة التكلفة ASL.

كما عززت الخطوط الجوية الجزائرية وجودها في مطار ليل من خلال استئناف خطوطها إلى وهران وقسنطينة.

بالإضافة إلى الحركة الجوية إلى الجزائر، هناك وجهة أخرى في شمال إفريقيا تحظى بشعبية كبيرة بين المسافرين في مطار ليل. والمتمثلة في تونس. حيث نجحت تونس من جهتها في جذب أكثر من 600 ألف سائح فرنسي خلال موسم الصيف. حسب تصريح وزير السياحة التونسي.

بالإضافة إلى ليل ، استعاد مطار فرنسي آخر ، وهو مطار لورين ، نشاطه بعد عودة الخطوط الجوية الجزائرية.