فرنسا.. الشرطة تعتقل 310 محتجيين على قانون التقاعد

كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان،اليوم الجمعة، عن اعتقال 310 أشخاص خلال الاحتجاجات المناهضة لمشروع قانون إصلاح نظام التقاعد في البلاد.

هذا وقامت الشرطة الفرنسية، الليلة الماضية، باعتقال أكثر من 120 شخصا على خلفية احتجاجات مناهضة لقانون التقاعد.

وكانت الحك الحكومة الفرنسية قد مررت، أمس، قانون التقاعد دون تصويت نهائي في الجمعية الوطنية وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.

وشهدت العاصمة باريس، امس الخميس، تدخل الشرطة من أجل تفريق متظاهرين بالقرب من البرلمان في ساحة الكونكورد، حيث تجمع آلاف المحتجين على إقرار إصلاح نظام التقاعد، الخاصة برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة.