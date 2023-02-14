فرنسا: العثور على جثة مقطعة لامرأة دون الرأس داخل حقيبة في بوتيس شومون

تم إغلاق الحديقة الكبيرة في شمال شرق باريس، بعد وقت قصير من اكتشاف جثة مقطعة. لامرأة دون الرأس داخل حقيبة أمس الاثنين في كيس قمامة.

وتم اكتشاف قطعة من جسم الإنسان في منتصف النهار، يوم الاثنين. في كيس قمامة في هذه الحديقة في شمال شرق باريس.

وكان عمال صيانة المساحات الخضراء هم من اكتشفوه حوالي الساعة 2:30 مساءً في بستان، جنوب المنتزه. على جانب شارع Botzaris ، بالقرب من شارع Fessart.. ثم قاموا على الفور بإبلاغ الشرطة البلدية، التي أرسلت طاقمًا من القطاع إلى مكان الحادث.

واجتمع مسؤولون من مركز الشرطة وأطلقوا صفارات الإنذار وأقاموا محيطًا أمنيًا.

وأشار مكتب المدعي العام في باريس إلى أن التحقيقات أسندت إلى اللواء الجنائي للشرطة القضائية الباريسية.

وبدأت شرطة مكافحة الجرائم بتحديد هوية الشخص أو الأشخاص الذين وضعوا الجثة في الحديقة سرا.

وصباح اليوم اكتشف المحققون أجزاء أخرى من جسد المرأة. حوالي الساعة 11 صباحًا، خلال عملية تفتيش قامت بها اللواء الإجرامي بمساعدة الموظفين المحليين.

وتم العثور على أجزاء أخرى من جثة المرأة التي تم العثور عليها يوم الاثنين في حديقة بوتيس شومون ، بما في ذلك الرأس ، وفقًا لـ BFMTV.