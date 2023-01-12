فرنسا: العثور على مومياء عجوز توفيت منذ 3 سنوات داخل شقتها

تدخل رجال الإطفاء في فرنسا لإصلاح تسرب بسيط للمياه في المبنى الواقع في وسط مدينة ليبورن في جيروند.

ولكن بمجرد دخول الشقة، كان الاكتشاف مروعًا “جسد امرأة عجوز يرقد في سرير. تشير التحليلات الأولى إلى أنها ماتت قبل ثلاث سنوات ، حسب صحيفة Sud-Ouest”.

ويقول أحد أصحاب الضحية “لم يكن لدي أي فكرة. انتقلت إلى الشقة في الطابق العلوي قبل بضعة أشهر. كانت لا تزال مغلقة، وأعتقد بصدق أنه لم يكن هناك أحد هناك”.

أما الجارة المقابلة للضحية، والتي كانت تعيش هناك منذ ثلاث سنوات، أشارت إلى أنها لم تقابلها أبدًا”. محددًا أن “الشخص الذي توفي منذ فترة طويلة، ولم تعد هناك رائحة، لا شيء يمكن أن ينبه الجيران”. يضاف إلى ذلك الغياب المحتمل للأقارب أو على الأقل عدم الاتصال بهم.

وكشف التحقيق الذي أجراه الدرك الفرنسي أن الضحية يتراوح عمرها بين 74 و 75 عامًا. ربما توفيت في عام 2019، ولم يتم تأكيد هويتها بعد. (…).

ومع ذلك، تشجع المدينة الأشخاص المستضعفين على التعريف بأنفسهم، بشكل مباشر حتى يمكن الاتصال بهم بانتظام.