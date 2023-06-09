فرنسا: القبض على جزائري ارتكب 180 عملية سرقة

بين جويلية 2021 وفيفري 2022، هزت سلسلة من عمليات السطو منطقة أوفيرني رون ألب في فرنسا. حيث أكثر ما صدم السكان هو تكرار العملية إلى ما يصل ثماني حوادث في الليلة.

وتم تفكيك الشبكة ، المكونة من 5 أفراد، بشكل غير متوقع عندما لفت أحد المتهمين انتباه السلطات. بارتكاب مخالفة مرورية في Veauche.

وكشف البحث في السيارة عن أدوات مثل مفك البراغي والمصابيح الأمامية والملابس الداكنة. والتي سارع الضباط إلى ربطها بالسرقات الأخيرة في سان رومان لو بوي. حيث أظهر التحقيق فيما بعد أن المشتبه به من أصل جزائري وهو رئيس العصابة.

وحسب الاعلام الفرنسي، نُفِّذت عمليات السطو والمحاولات هذه في جميع أنحاء منطقة أوفيرني رون ألب. بين جويلية 2021 وفيفري 2022.

وأصبحت عمليات الاقتحام أمرًا شائعًا في المنطقة. حيث تم نهب العديد من المنازل كل ليلة. كما أن أكثر الأشياء التي سُرقت المجوهرات والنقود وأجهزة متعددة.