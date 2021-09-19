فرنسا: القبض على “حراق” جزائري سرق “سوبرماركت” وهدد الشرطة بسلاح أبيض

تعرض سوبر ماركت في سان نازير غربي فرنسا، أمس السبت، لعملية سطو. كان الجاني فيها جزائريًا يبلغ 44 عاما، حسب ما نقلته الإذاعة الفرنسية France bleu.

الوقائع تعود الى منتصف نهار أمس السبت، حيث قام المتهم بدخول السوبر ماركت وسرقة العديد من المنتجات والأشياء. ولكن عند مغادرة المكان مع المسروقات، رصد من طرف رجل أمن الذي أثارته سلوكاته الغريبة.

واكتشف رجل الأمن ​​أن المتهم بحوزته عدة أشياء مسروقة وحاول منعه من المغادرة، لكنه قاوم.

ولكي يتمكن الجزائري من مغادرة المكان سحب سكينه وهدد الحراس وموظفي السوبر ماركت الآخرين، مما تسبب في ذعرهم. ما تطلب تدخل قوات لاعتقاله.

المواطن الجزائري، الذي لم يتم الكشف عن هويته، يعيش في وضع غير قانوني بفرنسا. حيث تم اقتياده إلى مركز شرطة سان نازير واحتجازه في انتظار محاكمته.