فرنسا: القبض على سجين جزائري هرب من نافذة محكمة ألمانية

احتل أربعيني جزائري عناوين الصحف الفرنسية، حيث تم القبض عليه، بعد هروبه من نافذة محكمة ألمانية.

وقالت الشرطة الألمانية إن مجرما أدين بجريمة قتل فر من محكمة ألمانية يوم الخميس بالقفز من نافذة. اعتقل أمس الاثنين في فرنسا بالقرب من الحدود بين البلدين.

واعتقل الهارب رشيد.ش من قبل الشرطة الفرنسية بالقرب من الحدود الألمانية. وكتبت شرطة ريغنسبورغ في بيان صحفي “سيتم إرسال معلومات إضافية صباح الثلاثاء”.

واحتل المجرم ، وهو من الجنسية الجزائرية والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في 2011 ، عناوين الصحف. بالفرار عبر نافذة غرفة في الطابق الأرضي من المحكمة في ريغنسبورغ، بافاريا. يبلغ من العمر 40 عامًا ، وقد أدين بجريمة القتل والسرقة.

وأطلقت الشرطة على الفور عملية مطاردة واسعة النطاق ، مع مناشدات السكان. لكنها نصحت بعدم الاقتراب منه، لأن الرجل كان يعتبر عنيفا. “يتكلم الألمانية بلكنة” وكذلك “الفرنسية والإنجليزية والعربية والإيطالية”، كما ورد في إعلان المطلوبين.