فرنسا.. المصاب الأول بالسلالة الجديدة عائد من الكاميرون

أعلنت وسائل إعلامية، أن المصاب صفر بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، عاد من الكاميرون إلى مدينة مرسيليا جنوب فرنسا. كما يفترض الخبراء أن المصاب نقل الفيروس من الكاميرون، البلد الواقع في وسط إفريقيا.

وتم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، وجرى ذلك في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا. كما ذكر موقع، “medrxiv”، أن نتائج دراسة أجراها علماء من معهد الأمراض المعدية في مرسيليا (IHU)، تدل على ذلك.

ووفقا للدراسة، كشفت اختبارات تحديد الطفرات المرتبطة بمتحورات فيروس كورونا التي خضع لها 12 شخصا من سكان مارسيليا. والتي تقع جنوب شرق فرنسا، وجود “تركيبة غير نمطية”.

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كما نوه الموقع، بأنه تم لأول مرة، كشف نوع جديد من فيروس كورونا، في نوفمبر 2021 لدى شخص عاد من الكاميرون. وتم تمييزه بالرمز B.1.640.2. ووفقا للعلماء، كشف تحليل الجينوم الفيروسي عن وجود 46 طفرة.

في حين أضافت الدراسة: “وبهذا الشكل، يشير نمط طفرات الجينوم إلى ظهور متحور جديد، أطلقنا عليه اسمIHU . في إشارة إلى “اسم جامعتنا”.

ومن جانبه قال أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي، إن السلالة الأكثر انتشارا في بلاده حاليا هي سلالة “أوميكرون”، وهي ستصبح السائدة قريبا.

وقبل ذلك، شدد الوزير على أن الشهر الحالي – يناير، سيكون صعبا بالنسبة للمستشفيات في البلاد بسبب كوفيد والأمراض الأخرى.

وكشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم إرتفعت إلى 289 مليونا و251 ألفا و882 حالة.

وقالت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم إرتفع إلى 5 ملايين و440 ألفا و643 وفاة.