فرنسا: النيران تهدد مطار نيس الدولي

وصلت حرائق الغابات إلى بلديتي Cagnes-sur-Mer و Villeneuve-Loubet الفرنسيتين. الواقعتين بالقرب من مطار نيس الدولي. بواسطة حريق غابات، حيث استخدم ما يقرب من 100 من رجال الإطفاء طائرة هليكوبتر لاحتواء الحريق.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء المحلية لرويترز أنه لم يتم تسجيل أي ضحايا أو أضرار في المساكن.

وأشار متحدث باسم هيئة الطيران المدني الفرنسية إلى أن حرائق الغابات لم يكن لها أي تأثير على الحركة الجوية في الوقت الحالي. في حين اضطرت الدولة المجاورة لإيطاليا لإغلاق مطار باليرمو. بعد تقارير عن حرائق غابات مميتة في جنوب البلاد و عواصف في الشمال.

وتمت مراقبة منطقة Provence-Alpes-Cote-d’Azur. حيث توجد أكبر المدن الفرنسية مثل مرسيليا ونيس وإكس إن بروفانس. عن كثب وسط درجات الحرارة المتزايدة والرياح القوية في منطقة معرضة تاريخيًا لحرائق الغابات.

يوم الثلاثاء، تم تصنيف إدارة بوش دو رون في حالة تأهب أحمر. مع توقع السلطات لخطر كبير للغاية من حرائق الغابات ، كما ذكرت رويترز. وقالت الشرطة إن أكثر من 300 من رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء الحريق بالقرب من مدينة آرل.

وفقًا لصحيفة Nice Matin، كان هناك العديد من اندلاع الحرائق في جنوب شرق فرنسا في نفس اليوم. ومنعت السلطات من الوصول إلى الحدائق والأسواق لتقليل المخاطر على السكان.

وتسببت الظروف المناخية القاسية في أوروبا في وقوع سبعة ضحايا على الأقل في إيطاليا. وثلاثة في المنطقة الجنوبية من البلاد التي احتوتها حرائق الغابات وأربعة في المنطقة الشمالية عانت من عواصف شديدة.

وبالمثل، فإن حرائق الغابات التي تحدث في اليونان تثير القلق أيضًا. حيث وقع اثنان من طياري القوات الجوية اليونانية ضحية بعد تحطم طائرة أثناء قتال حرائق الغابات في جزيرة إيفيا.

إن موجة الحر ليست شائعة في بلدان البحر الأبيض المتوسط وأوروبا فحسب ، بل على الصعيد الدولي أيضًا. حيث حطمت درجات الحرارة الأرقام القياسية في الصين والولايات المتحدة.