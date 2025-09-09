فرنسا : الوزير الأول يقدم استقالته والرئيس ماكرون يقبلها

قدّم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الثلاثاء استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون بعد أن أسقط البرلمان الفرنسي الإثنين حكومته.

و توجه بايرو رئيس وزراء فرنسا إلى قصر الإليزيه لتقديم استقالته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعدما حجب النواب الفرنسيون الثقة عن حكومته في تصويت الجمعية الوطنية أمس الاثنين بأغلبية 364 صوتا .

وذكرت الرئاسة الفرنسية، في بيان صحفي، أن الرئيس ماكرون علم بنتيجة تصويت النواب بحجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو، وسيعين رئيسا جديدا للحكومة خلال الأيام المقبلة.

وانهارت الحكومة الفرنسية، للمرة الرابعة خلال عامين، بعد أن أطاح البرلمان بحكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو فى تصويت على الثقة، لتواجه الجمهورية الخامسة أزمة جديدة فى أقل من عامين، وتجد نفسها بلا حكومة قادرة على مواجهة الأزمات المالية واهتزاز سياسى، بل وحراك اجتماعى، يدعو لتعليق كل شيء في البلاد، في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس إيمانويل ماكرون، لعب دور سياسى مؤثر على المستوى الدولى والأوروبى ، سواء في حرب غزة أو روسيا، وكذلك العلاقات الأوروبية مع أمريكا.