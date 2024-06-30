فرنسا.. اليمين المتطرف يتصدر نتائج الانتخابات الأولية بـ34.2 بالمئة

تصدر التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا.

وقد حصد اليمين المتطرف أكثر من 34 بالمئة من الأصوات، بينما حصل تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” الذي يضم أحزاب اليسار على 29.1 بالمئة في المرتبة الثانية.

وفي المقابل، احتل تحالف الوسط “معا من أجل الجمهورية” المدعوم من الرئيس إيمانويل ماكرون، المركز الثالث بنسبة 21.5 بالمئة من الأصوات.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة بلغت 59.39 بالمئة بارتفاع 20 نقطة عن 2022.