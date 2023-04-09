فرنسا.. انهيار مبنى وسط مارسيليا

انهار مبنى مكون من 4 طوابق وسط مدينة مرسيليا جنوبي فرنسا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس.”

ونقلت الوكالة عن عمدة المدينة، بينوا بايان، “أن انهيار مبنى مارسيليا وقع على الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي، في 17 شارع تيفولي، مضيفا أن جزءا من المنازل المجاورة 15 و19 انهار”.

وأضاف أن حريقًا اندلع نتيجة الانهيار، لا يسمح بإرسال رجال الإنقاذ والكلاب للبحث عن الضحايا والمصابين الذين قد يكونون تحت الأنقاض.

وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء، ليونيل ماتيو، إن 100 من رجال الإنقاذ كانوا في الموقع.