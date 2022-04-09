فرنسا.. بيتزا مجمدة تنهي حياة طفلين وتسبب مرض خطير

تسببت البيتزا المجمدة “فريش آب”، التي تحمل العلامة التجارية “بيوتوني”، في 50 حالة إصابة مؤكدة بمتلازمات انحلال الدم اليوريمي لفرنسيين. من بينهم 48 طفلا وشخصان بالغان، ناهيك عن التسبب في وفاة طفلين.

كما تم إطلاق عملية سحب ضخمة لهذه البيتزا في منتصف شهر مارس من الأسواق الفرنسية. فيما أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب عن تعزيز مراقبة هذه البيتزا عند الاستيراد وفي نقاط التفتيش الحدودية. مؤكدا أن البيتزا التي تم إنتاجها من شهر يونيو/جوان من السنة الماضية إلى الـ28 مارس الماضي غير مطابقة للمعايير الصحية. وسيتم سحبها وإتلافها، وفقا لمواقع إعلامية فرنسية وعالمية.

وأطلق مكتب المدعي العام في باريس، في هذا الصدد، تحقيقا منذ 22 مارس الماضي في قضايا “القتل العمد”. و”الخداع”، و”تعريض الغير للخطر”.

كما سبق أن منعت إحدى المحافظات الفرنسية إعادة إنتاج البيتزا بمصنع “بيوتوني”، ملك شركة “نستله” السويسرية. بسبب نقص النظافة وحالة المبنى والمعدات وظروف التخزين، معتبرة أنه يقوم بـ”تهديد الصحة العامة”.

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الموقع الذي ينتج ما يقرب من 200 ألف بيتزا يوميا سبق أن تلقى تحذيرا بشأن مشاكل النظافة. فيما كشفت التحاليل التي نفذت من قبل المختبر الوطني الفرنسي أن البكتريا الناتجة عن هذه البيتزا “شديدة الإمراض”.

كما تتسبب البكتريا التي تم اكتشافها في البيتزا في كثير من الأحيان في الإسهال الدموي وآلام في البطن وأحيانًا القيء. فبعد ثلاثة إلى عشرة أيام من التلوث تظهر هذه الأعراض، ويمكن أن تتطور بعد أسبوع إلى فشل كلوي.

ومن الأعراض الناتجة عن البكتيريا ذاتها التعب الشديد، والشحوب، وانخفاض حجم البول، الذي يصبح أكثر قتامة، والتشنجات. كما تطلق هذه الجرثومة المعدية سمومها في الجهاز الهضمي، حيث تدمر خلايا الأمعاء. وتصل هذه السموم أيضًا إلى مجرى الدم، الذي ينقلها إلى الشرايين الصغيرة في الكلى. حسب ما شرحه ماتيو جام، أخصائي أمراض الكلى وأخصائي الإنعاش الفرنسي ضمن “تدوينة” له.