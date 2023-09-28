فرنسا تبحث عن أصحاب هذه المهن

نشر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي (INSEE) تقريرًا حول الدور الرئيسي للمهاجرين. في المهن التي تعاني من نقص في جنوب فرنسا.

وفي وقت حيث أصبحت المناقشة بشأن الهجرة على شفاه الجميع في فرنسا مع مشروع القانون. الذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ في أوائل شهر نوفمبر. فإن الوعي الجماعي يشكل ضرورة أساسية بشأن الأصول التي يمثلها العمال الأجانب.

وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا لصالح تصريح الإقامة المهنية للعمال غير المسجلين.

وسيسمح هذا القانون، الذي يطلق عليه “تصريح الإقامة للمهن الناقصة”، لآلاف الأجانب. بالاستفادة من التنظيم بفضل مهاراتهم في قطاع يعاني من نقص في الموظفين.

ونشرت صحيفة لا بروفانس أمس الأربعاء النتائج التي توصل إليها استطلاع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأعدت وكالة الإحصاء الفرنسية قائمة تفصيلية لتوظيف المهاجرين في منطقة بروفانس ألب كوت دازور، وهي تمثل الواقع على المستوى الوطني.

في عام 2020، أحصى المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) 560 ألف مهاجر يقيمون في المنطقة. أو 11% من السكان، مقارنة بـ 20% في إيل دو فرانس.

وبحسب المصدر نفسه، فإن هؤلاء المهاجرين بعيدون عن العمل مقارنة ببقية السكان. خاصة بسبب نسبة الأشخاص غير المؤهلين. ولكن قبل كل شيء، يبدو أن الأجانب أكثر حضورا في القطاعات المهنية المستهدفة بشكل جيد.

وفي هذه المهن المحددة، يتم دمج المهاجرين على نطاق واسع.

ومن بين هؤلاء، موظفو المنازل، وعمال البناء، والحراس ووكلاء الأمن، والطهاة، وحتى مساعدو المنازل.

وبالتالي، فإن بعض المهن تشغلها بشكل متكرر القوى العاملة المهاجرة، وبعضها في حالة توتر، كما يوضح المعهد في تقريره.

هؤلاء العمال الأجانب ليسوا في نفس القارب مع الموظفين الفرنسيين. لأنهم في كثير من الأحيان يعملون بعقود محددة المدة (22٪ مقارنة بـ 14٪ من غير المهاجرين). ويعملون “في كثير من الأحيان في ظل ظروف عمل مقيدة (52٪) مقارنة بـ 34% من غير المهاجرين)”. يضيف المعهد.