فرنسا تبدي استعدادها لمساعدة الجزائر في إخماد الحرائق

عبر وزير الخارجية الفرنسي، عن تضامنه مع الشعب الجزائري، إثر الحرائق الأخيرة التي اندلعت بعدة مناطق عبر التراب الوطني مخلفة خسائر بشرية ومادية.

وجاء في تغريدية للوزير الفرنسي: “أعرب عن تضامننا مع الشعب الجزائري الذي يواجه الحرائق الخطيرة، ونعرب عن تضامننا مع المتضررين وذوي الضحايا”.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي، إن بلاده على استعداد لتقديم دعمها للجزائر لمواجهة هذا الوضع العصيب.