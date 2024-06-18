فرنسا تبسط إجراءات لم شمل الأسرة

قررت لسلطات الفرنسية تحديث نظام طلبات لم شمل الأسرة. وهي عملية تخضع لشروط صارمة وإجراءات معقدة بالنسبة للجزائريين. الذين يرغبون في إحضار أزواجهم وأطفالهم إلى فرنسا.

وسيتمكن الأجانب المقيمون بشكل قانوني في فرنسا الآن من الاستفادة من إجراء جديد أكثر بساطة.

وبالفعل، قررت السلطات الفرنسية تحديث هذا النهج والسماح للمواطنين الأجانب بتقديم طلب للم شمل الأسرة عبر الإنترنت.

ويتم تطبيق هذا الإجراء الجديد عبر “بوابة الأجانب” التابعة لموقع وزارة الداخلية الفرنسية.

علاوة على ذلك، سيظل بإمكان المواطنين الأجانب الذين لم يعتادوا على التقنيات الرقمية الجديدة. تقديم طلباتهم للم شمل الأسرة عبر البريد العادي.

ويتيح الإجراء الجديد عبر الإنترنت لمقدم الطلب الاستفادة من الوظائف الأساسية في إنشاء حساب على البوابة المعنية. وإرسال ملفه بسهولة عبر الإنترنت إلى “مكتب الهجرة والاندماج والتدريب المهني”.

كما توفر هذه البوابة إمكانية مراقبة الملف. من جهة أخرى، تشير وزارة الداخلية الفرنسية. إلى أنه لا فائدة من تقديم الطلب إلكترونيا وإرسال الملف بالبريد العادي. سيؤدي هذا الإجراء إلى تمديد وقت معالجة الملف المعني.