فرنسا تتبرع بـ200 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا للسودان

تلقت السودان شحنة من 218400 جرعة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا، تبرعت بها فرنسا.

وحسب بيان لمنظمة “اليونيسيف” فقد “تم تسليم اللقاحات بدعم من المنظمة، من خلال آلية عمل “كوفاكس”، معربة عن شكرها للحكومة الفرنسية على هذا “التبرع السخي”.

وأضافت “اليونيسيف” أن “أكثر من 800 ألف شخص في السودان، بما في ذلك العاملون في المجالات الصحية، قد تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا منذ مارس 2021 عند وصول أول شحنة من “كوفاكس”.

وجاء في البيان: “قد تلقى الغالبية جرعة واحدة فقط، وتساهم هذه الشحنة في زيادة عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، وهو الأمر المطلوب لإيقاف انتشار العدوى”

وأشار البيان إلى أن “هذه اللقاحات تأتي للسودان في وقت حرج، حيث تتصاعد أعداد المصابين بينما تستعد البلاد لإعادة فتح المدارس بعد ثلاث سنوات من الانقطاع”.

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