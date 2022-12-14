فرنسا تتجاوز المغرب وتصطدم بالأرجنتين في نهائي المونديال

تأهل المُنتخب الفرنسي سهرة اليوم الأربعاء لنهائي منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر للمرة الثانية تواليا على حساب المغرب.

حيث انتهى لقاء الدور نصف النهائي الذي لُعب بملعب البيت بتفوق الديوك بهدفين دون رد.

وسجل، الظهير الأيسر، ثيو هيرنانديز، الهدف الأول لفرنسا في الدقيقة الـ5، بينما أضاف، كولو مواني، الهدف الثاني في الدقيقة الـ79.

وسيواجه المنتخب الفرنسي نظيره الأرجنتيني في نهائي كبير يوم الأحد بملعب لوسيل.