فرنسا تتجمد.. 30 مقاطعة فرنسية تعلن حالة تأهب بسبب الثلوج

تستعد فرنسا لطقس بارد وموجة صقيع يجعلها تتجمد، مع دخول كتلة من الهواء البارد وتسبب انخفاض كبير في درجات الحرارة، وفقا لصحيف لابانجورديا الإسبانية.

وحثت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (Météo France). المواطنين على توخي الحذر بشأن المعلومات المتعلقة بالمناخ والتنبؤات الجوية، وأعلنت حوالى 30 مقاطعة فرنسية حالة التأهب بسبب الصقيع والثلوج.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إلى أن الكتلة الهوائية الباردة. ستسبب حالة من الاضطراب فى حدوث ثلوج.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية، التأهب البرتقالي لـ 30 إدارة على الأقل بسبب الأمطار المتجمدة التي ستؤثر بشكل رئيسي على شمال وشمال شرق تلك الدولة الأوروبية. في ساعات ما بعد الظهر والمساء.

وتحذر من أن كتلة الهواء البارد المصاحبة لهذا الاضطراب ستتسبب في “تساقط ثلوج وخاصة أمطار متجمدة لبضع ساعات”.

وحذرت الهيئة من أن الأحوال الجوية في فرنسا. في مواجهة فصل الشتاء، قد تتفاقم مع بداية العام الجديد 2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرنسا بدأت الخميس الماضى في استقبال كتلة باردة مما يجعل درجة الحرارة في البلاد تنخفض إلى 0 درجة مئوية، وهناك مناطق ستصل درجة الحرارة فيها إلى 7 تحت الصفر. مثل شامونيكس. كما أنه من المتوقع سقوط الثلوج خاصة في الشمال الشرقى.

وتكشف بيانات خدمات الطقس الدولية (Weather Services International) أن متوسط درجات الحرارة في لندن وباريس وبرلين سيكون دون الصفر يومي الجمعة والسبت المقبلين، ما يقل بنحو 6 درجات عن المعدل الطبيعي للثلاثين عاماً الماضية، كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة تساقط بعض الثلوج في الأيام المقبلة، مع توقع هبوب رياح عاتية وأمطار غزيرة أيضاً، في ألمانيا كذلك، أصدر مكتب الأرصاد الجوية الألماني تحذيرات من الصقيع والجليد.