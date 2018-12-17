“فرنسا” تتجه لتوجيه ضربة قوية لـ”الفاف”!

يتجه الناخب الفرنسي، “ديديي ديشان” لتوجيه ضربة قوية للجزائر، وذلك من خلال إستدعاء، حُسام عوّار لتمثيل “الديّكة” في القريب العاجل.

وكشفت جريدة “ليكيب”، بأن متوسط الميدان الصاعد، ينال مُتابعة من بطل العالم 2018، نظرا لتألقه اللافت مع “ليون” هذا الموسم.

وأشار ذات المصدر، بأن صاحب الـ20 عاما يستحق الحصول على فُرصته مع “les bleus” سريعا، رغم المُنافسة الشديدة في منصبه.

وتأتي هذه الأخبار، في وقت تبحث “الفاف” عن السُبل اللازمة لخطف الجزائري الأصل، لتدعيم تشكيلة الناخب الوطني، جمال بلماضي.

وفي حالة ما قام “ديشان” بإستدعاء “عوّار”، فإنه سيُكرر تقريبا نفس السيناريو الذي حدث مع، نبيل فقير سنة 2015.

يُشار بأن “فقير” كان قد منح موافقته لتمثيل “الخضر”، قبل أن يتراجع في آخر لحظة، بعد تلقيه إستدعاء “ديشان”.