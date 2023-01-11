فرنسا تتخذ قرارا بشأن شقيقة الجزائرية المتهمة بقتل الطفلة لولا

بعد مقتل الطفلة الفرنسية لولا في 14 أكتوبر الماضي بالدائرة 19 في باريس. خضعت المتهمة الجزائرية في القضية المدعوة ذهبية لتجربة نفسية.

من منا لا يتذكر اغتيال التلميذة لولا في فرنسا ؟. المشتبه به الرئيسي في هذه القضية هو ذهبية.ب. وهي جزائرية تعيش في وضع غير نظامي على الأراضي الفرنسية.

القضية تصدرت عناوين الصحف في عام 2022 ، وأثارت جدلًا كبيرًا حول موضوع الهجرة إلى فرنسا.

للتذكير، في أكتوبر الماضي، بعد الإبلاغ عن اختفاء التلميذة لولا، انتهى الأمر بعناصر الشرطة باكتشاف جثة لولا، مخبأة في صندوق.

وأدى التحقيق الذي بدأ في هذه القضية إلى توقيف المشتبه في اغتيال الطفلة لولا.

وفي ذات الإطار تم توقيف فريحة. ب البالغة 26 عامًا. وهي إحدى شقيقات ذهبية، المتهمة بقتل لولا. وكانت الأخيرة قد اعتقلت في نوفمبر الماضي لعدم حصولها على تصريح إقامة، وهذا قبل أن يتم تبرئتها من هذه الجريمة الفظيعة.

وصلت فريحة شقيقة المتهمة إلى الأراضي الفرنسية عام 2016، واستأجرت شقة في نفس سكن لولا. وأوضحت في هذه التصريحات أنها استضافت بشكل دوري شقيقتها ذهبية التي كانت في كثير من الأحيان مصدر متاعب لها.

علاوة على ذلك، منذ وصولها إلى فرنسا، عمل فريحة في مخبزة ثم في منطقة باريس. كما كانت تعمل في مخبز آخر في فال دي مارن. من أجل مستقبلها، خططت لفتح صالون تجميل لها في فرنسا.

وبعد جريمة شقيقتها توقفت جميع مشاريعها، حيث قررت السلطات الفرنسية ترحيلها إلى الجزائر.

وقال محامي شقيقة المتهمة المدعو ماكسيم بايلي، إنه تم اتخاذ هذا القرار في ظل ظروف إنسانية وقانونية مشكوك فيها.