فرنسا تتخذ قرارها بشأن المعتقلين الذين أحدثوا أعمال شغب بعد مقتل نائل

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أنه سيتعين على الآباء دفع تعويضات عن الأضرار التي ارتكبها القاصرون. الذين أحدثوا أعمال الشغب بعد مقتل نائل.

وأعلنت رئيس الوزراء أن القاصرين الذين ارتكبوا أضرارًا سيتعين عليهم دفع ثمن الأضرار.

وقالت إليزابيث بورن أن أولياء الشباب الذين شاركوا في أعمال الشغب التي وقعت الصيف الماضي. سيكونون مسؤولين ماليا عن الأضرار الناجمة.

وأضافت: “سنقترح على البرلمان إمكانية فرض دورات المسؤولية الأبوية. أو عقوبات خدمة المجتمع على الآباء الذين يتهربون من واجباتهم التعليمية”.

وفي تفاصيل الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمكافحة العنف في المناطق الحضرية. أضاف رئيس الوزراء أيضًا أنه سيتم النظر في “إشراف الجيش على الشباب الجانحين”.

ومن بين الإجراءات التي تم الكشف عنها يوم الخميس، ذكرت إليزابيث بورن. إنشاء “قوات العمل الجمهوري” التي يجب أن “تركز الموارد في الحي” من حيث الأمن.

واقترحت إليزابيث بورن أيضًا “منح الشرطة البلدية إمكانية تنفيذ بعض أعمال الشرطة القضائية”. تحت سيطرة المدعين العامين ورؤساء البلديات الذين يرغبون في القيام بذلك.

وأشارت إلى أن الحكومة الفرنسية ستدعم البلديات بـ«ظرف 100 مليون يورو» لـ«المساعدة في إصلاح وإعادة إعمار». المباني المتضررة من أعمال الشغب، «بالإضافة إلى تعويضات التأمين».