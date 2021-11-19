فرنسا تتودد للجزائر.. لودريان: “نطمح إلى إقامة علاقة ثقة وشراكة طموحة مع الجزائر”
صرح اليوم وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لو دريان في حوار خص به جريدة لوموند الفرنسية اليوم ان بلاده تطمح إلى إقامة علاقة ثقة وشراكة طموحة مع الجزائر. وأضاف لودريان ان هذه العلاقة يجب ان تتجاوز الجروح المتعلقة بالذاكرة قد تعود للظهور أحيانا لإستعادة الثقة.
وقال الوزير الفرنسي انه لدينا علاقات راسخة في التاريخ بين الجزائر وفرنسا. كما انه “من المنطقي عندما ندرك تاريخنا أن تعود جروح للظهور لكن ينبغي تجاوز ذلك لإستعادة علاقة ثقة”. وتابع لودريان بخصوص توثر العلاقات بين البلدين قائلا: “قد يحصل سوء فهم من وقت لآخر لكن ذلك لا يقلل من الأهمية التي نوليها للعلاقات بين بلدينا”.
وأكد لودريان في ذات الحوار “يجب أن نحافظ على هذه العلاقة القائمة على احترام السيادة والرغبة المشتركة في تجاوز الخلافات لإيجاد علاقة هادئة.
ومن جهة اخرى دعا وزير خارجية فرنسا الجزائر إلى مشاركة أكبر في حل النزاع في مالي ضمن إتفاق السلام الموقع بين الفرقاء الماليين في الجزائر 2015.
وكانت رئاسة الجمهورية الجزائرية بتاريخ 02 اكتوبر الماضي أصدرت بيانابخصوص ما تداولته وسائل إعلام فرنسية لتصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ولم يجري تكذيبها، ورد فيها تدخل في الشأن الداخلي للجزائر. وعلى إثر ذلك قرر رئيس الجمهورية الاستدعاء الفوري للسفير الجزائري بباريس للتشاور.
كما أكد الجزائر وقتها في ذات البيان رفضها لأي تدخل في شؤونها الداخلية.معتبرة تصريحات ماكرون بغير المسؤولة.وتحمل مساسا غير مقبول بذاكرة الشهداء.
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اصدرت رئاسة الجمهورية اليوم بيانا بخصوص ما تداولته وسائل إعلام فرنسية لتصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ولم يجري تكذيبها، ورد فيها تدخل في الشأن الداخلي للجزائر. وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الاستدعاء الفوري للسفير الجزائري بباريس للتشاور.
واوضح ذات البيان رفض الجزائر لأي تدخل في شؤونها الداخلية، مضيفا أن الجزائر تعتبر تلك التصريحات بغير المسؤولة. كما إعتبرت الجزائر تصريحات ماكرون تحمل مساسا غير مقبول بذاكرة الشهداء في حين رئاسة: جرائم فرنسا الاستعمارية بالجزائر لا تعد ولا تحصى هي إبادة للشعب الجزائري. لا يمكن أن تكون جرائمها موضوع مناورة بأفعال ومناورات مسيئة.
وجاء نص البيان الكامل لرئاسة الجمهورية ردا على تصريحات ماكرون كمايلي:
عقب التصريحات، غير المفندة، التي نسبتها العديد من المصادر الفرنسية، لرئيس الجمهورية الفرنسية، تعرب الجزائر عن رفضها القاطع، للتدخل غير المقبول، في شؤونها الداخلية، مثلما ورد في هذه التصريحات، التي تحمل في طياتها اعتداء، غير مقبول، لذاكرة 5.630.000 شهيد، الذين ضحوا بالنفس والنفيس، في مقاومتهم البطولية، ضد الغزو الاستعماري الفرنسي، وكذا في حرب التحرير الوطني المباركة.
إن جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر لا تعد ولا تحصى، وتستجيب لتعريفات الإبادة الجماعية، ضد الإنسانية. فهذه الجرائم، التي لا تسقط بالتقادم، يجب أن لا تكون محل تلاعب بالوقائع وتأويلات تخفف من بشاعتها.
إن نزعة أصحاب الحنين إلى الجزائر الفرنسية، والأوساط التي تعترف، بصعوبة، بالاستقلال الكامل، الذي حققه الجزائريون، بنضال كبير، يتم التعبير عنها من خلال محاولات، غير مجدية، لإخفاء فظائع ومجازر ومحارق وتدمير قرى بالمئات، من شاكلة واقعة “أورادور-سور-غلان” والقضاء على قبائل من المقاومين، وهي عمليات إبادة جماعية، متسلسلة، لن تنجح المناورات المفاهيمية والاختصارات السياسية، في إخفائها.
من جانب آخر، فإن التقديرات السطحية والتقريبية، والمغرضة، المصرّح بها، بخصوص بناء الدولة الوطنية الجزائرية، وكذلك تأكيد الهوية الوطنية، تندرج في إطار، مفهوم هيمنة مبتذل، للعلاقات بين الدول، ولا يمكن في أي حال من الأحوال، أن تكون متوافقة مع تمسك الجزائر الراسخ، بالمساواة السيادية للدول. هذا التدخل المؤسف الذي يصطدم، أساسا، بالمبادئ التي من شأنها، أن تقود تعاونا محتملا، بين الجزائر و فرنسا، بشأن الذاكرة، قد أدى إلى الترويج لنسخة تبريرية، للاستعمار على حساب النظرة التي قدمها تاريخ شرعية كفاحات التحرير الوطنية، في الوقت الذي لا يمكن لأحد أو لشيء، أن يغفر للقوات الاستعمارية، ولجرائمه، لاسيما مجازر 17 أكتوبر بباريس، و هو التاريخ الذي ستُحيي الجزائر والجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا ذكراه في كرامة.
و أمام هذا الوضع، غير المقبول، الذي خلّفته هذه التصريحات، غير المسؤولة، قرّر رئيس الجمهورية استدعاء سفير الجزائر، لدى الجمهورية الفرنسية، على الفور للتشاور.